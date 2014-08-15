BBC: Британія викликає посла РФ для пояснень через Україну
18:50, 15 серпня 2014Політика
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Лондон стурбований повідомленнями про колону БТР, які прошли з РФ в Україну.
REUTERS
Британія викликала російського посла Олександра Яковенка для пояснень з приводу ситуації в Україні, повідомляє BBC Україна з посиланням на агенство Reuters.
Лондон стурбований повідомленнями про те, що із Росії на територію України пройшла колона, яка складалася із БТРів та військових вантажівок.
Про це спершу повідомили західні журналісти, згодом цю інформацію підтвердила українська сторона, а також генсек НАТО.
ФСБ ці повідомлення спростувала.
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