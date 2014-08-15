НАТО підтвердило вторгнення колони бронетехніки з РФ в Україну

Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен у п'ятницю, 15 серпня, заявив, що колона бронетехніки з Росії в'їхала на територію України. За його словами, минулої ночі НАТО спостерігало порушення українського кордону військовою автоколоною, передає DW.de з посиланням на агентство Reuters.

Генсек НАТО не став класифікувати порушення кордону як напад Росії на Україну, зазначає агентство.

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"Це підтверджує той факт, що ми бачимо постійний приплив зброї і бійців з Росії на схід України", - заявив Расмуссен.

Генсек НАТО також відзначив, що вторгнення бронетехніки недвозначно демонструє, що Росія продовжує дестабілізувати Східну Україну.

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Росія сприяла загостренню конфлікту в Україні, хоча на словах і закликала до його деескалації, заявила офіційний представник Північноатлантичного альянсу Оана Лунгеску. "Росії необхідно відвести свої війська, зупинити постачання зброї і бійців через кордон з Україною, припинити підтримку сепаратистів і вступити у відкритий і чесний діалог з Україною", - підкреслила Лунгеску.