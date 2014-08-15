Україна наполягатиме на огляді гуманітарного вантажу з Росії - Геращенко
Народний депутат України, Уповноважена президента з мирного врегулювання конфлікту в Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко зазначила, що Україна наполягатиме на огляді гуманітарного вантажу з Росії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Геращенко сказала на брифінгу в українському кризовому медіа-центрі.
«Українська сторона буде наполягати на досмотрі вантажу, який буде передано Червоному Хресту», - сказала Геращенко.
Читайте такожЧервоний Хрест досі не надав Україні документи для оформлення гуманітарного вантажу РФ
Вона вкотре наголосила, що українська влада не зверталася до РФ з проханнями про надання гуманітарного допомоги. «Ми спроможні самі вирішити всі питання з тим, щоб забезпечити українських громадян продуктами харчування», - додала Геращенко.
Вона також поінформувала щодо гуманітарної допомоги від регіонів України. За словами Геращенко, частину цієї допомоги (харківську) вже розвантажили і передали Червоному Хресту.
Геращенко зазначила, що ще дві колони з гуманітарною допомогою - дніпропетровська і київська - ще перевантажуються і завтра зранку її буде передано Червоному Хресту. «Ми сподіваємося, що вже завтра Червоний Хрест зможе спрямовувати ці продукти туди, куди ми хочемо», - додала вона.
Як повідомляв УНІАН, 14 серпня об 11.00 з Києва, Харкова та Дніпропетровська вирушили колони вантажівок з гуманітарною допомогою для жителів окупованих територій Луганщині, загалом - 71 машина, 800 тонн вантажу.