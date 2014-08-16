Лідер "ДНР" Захарченко визнав, що терористи отримали від РФ підкріплення

Йдеться про 1200 бійців, які, за словами Захарченка, проходили чотиримісячне навчання на території Росії. У розпорядження сепаратистів надійшли також 30 танків і 120 бронемашин. Про це повідомило радіо «Ехо Москви».

Напередодні повідомлялося, що колона російської техніки перетнула кордон з Україною, окремо від «конвою», який складається із близько 250 вантажівок і який, за повідомленням Москви, доправляє «гуманітарну допомогу» на Луганщину.

Як пише "Радіо Свобода", кореспонденти The Guardian і The Telegraph стали свідками, як військовий конвой перетнув кордон поблизу Донецька після настання сутінок 14 серпня. За повідомленням, колона складалася з близько 23 бронетранспортерів, які йшли у супроводі логістичних транспортних засобів.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу запевнив, що російські військовослужбовці не мають стосунку до відправлення гуманітарних вантажів в Україну.