Лідер "ДНР" Захарченко визнав, що терористи отримали від РФ підкріплення
Новий лідер терористичного угруповання «Донецька народна республіка» Олександр Захарченко заявив, що бойовики отримали від Росії підкріплення.
Йдеться про 1200 бійців, які, за словами Захарченка, проходили чотиримісячне навчання на території Росії. У розпорядження сепаратистів надійшли також 30 танків і 120 бронемашин. Про це повідомило радіо «Ехо Москви».
Напередодні повідомлялося, що колона російської техніки перетнула кордон з Україною, окремо від «конвою», який складається із близько 250 вантажівок і який, за повідомленням Москви, доправляє «гуманітарну допомогу» на Луганщину.
Як пише "Радіо Свобода", кореспонденти The Guardian і The Telegraph стали свідками, як військовий конвой перетнув кордон поблизу Донецька після настання сутінок 14 серпня. За повідомленням, колона складалася з близько 23 бронетранспортерів, які йшли у супроводі логістичних транспортних засобів.
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу запевнив, що російські військовослужбовці не мають стосунку до відправлення гуманітарних вантажів в Україну.