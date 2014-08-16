Радник Авакова назвав гуманітарний конвой Путіна "піар-грою"

Радник міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Антон Геращенко назвав російський конвой із гуманітарною допомогою "піар-грою" президента РФ Володимира Путіна.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Гуманітарний конвой Путіна - піар-гра! Поки ми витрачаємо час на обговорення цього конвою, десятки одиниць бронетехніки й КамАЗів з бойовиками без усілякого ПіаРу перетинають кожну ніч кордон та нагромаджуються у районі Сніжного-Тореза та Луганська", - зазначив Геращенко.

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"Мета - концентрації сил терористів Путіна для нанесення контрудару в район Дебальцево-Єнакієве, щоб повернути контроль над трасою Донецьк-Луганськ", - додав він.