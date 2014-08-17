Українські прикордонники досі не отримали документи для оформлення гуманітарного вантажу з РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

“Що стосується конвою, він досі залишається в населеному пункті Донецьк Російської Федерації. Станом на сьогоднішній ранок українські прикордонники не отримали документи для оформлення вантажу”, - сказав Лисенко.Читайте такожРосійський гуманітарний конвой почав рух у бік України - журналіст

Як повідомляв УНІАН, за даними російських ЗМІ, перші 16 "КамАЗів" із колони з російською гуманітарною допомогою жителям Донбасу прибули до пункту митного огляду, що розташований в місті Донецьк на території Росії.

Зокрема, вантажівки заїжджають на територію автотранспортного підприємства, розташованого на кордоні з Україною. Машини, як передбачається, кордон сьогодні перетинати не планують.

16 серпня міністр соціальної політики України Людмила Денісова підписала наказ про визнання російського вантажу під егідою Червоного Хреста гуманітарною допомогою.Читайте такожУкраїна визнала російський конвой під егідою Червоного Хреста гуманітарною допомогою

Одержувачем гуманітарного вантажу є місія Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні. Вантаж буде переміщено представниками МКЧХ до України через пункт пропуску БАПП Донецьк.

Росія 12 серпня направила до України майже 300 напівпорожніх вантажівок із гуманітарною допомогою.

Увечері 14 серпня стало відомо, що російський конвой із гуманітарною допомогою для жителів Донбасу зупинився в Ростовській області, в 25 кілометрам від кордону з Україною. Міжнародний Червоний Хрест заявив, що встановив контакт із конвоєм на території Росії і намагається одержати більш повну інформацію про вміст вантажу.