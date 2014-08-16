Червоний Хрест відправляє до України та Росії додатковий персонал

Про це йдеться у повідомленні комітету, переданому УНІАН.

Згідно з повідомленням, чотири співробітники комітету вже присутні безпосередньо на місці стоянки російського конвою в Ростовській області, інші представники наразі прямують туди ж. Група співробітників також працює в місті Старобільськ, куди вже сьогодні вранці прибуло близько 50 вантажівок гуманітарної допомоги від України.

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«Нам як і раніше потрібні гарантії від усіх сторін, залучених до конфлікту, що нашим співробітникам буде надано можливість виконувати свою роботу безпечно і з належною повагою до наших гуманітарних принципів. Враховуючи складнощі щодо логістики та безпеки, ця операція займе деякий час, і ми закликаємо владу обох країн зробити все можливе, щоб якнайшвидше вирішити усі питання», - наведено у повідомленні слова голови управління комітету з оперативної діяльності в Європі та Центральній Азії Лорана Корби.

Комітет нагадує, що важливі практичні деталі між двома країнами допрацьовуються, зокрема інспекції та оформлення процедур конвою під керівництвом Росії і підтвердження виключно гуманітарного характеру вантажу. «Якщо і коли буде досягнута домовленість, ми почнемо працювати над доставкою цією гуманітарної допомоги людям, що постраждали від конфлікту в східній частині України, а також до медичних та інших соціальних інституцій. З огляду на те, що цивільні особи наразі намагаються впоратися з обмеженим доступом до основних послуг, таких як постачання води та електроенергії, швидкість є нагальною», - добав Корба.

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Комітет нагадав, що від початку кризи в Україні надає гуманітарну допомогу і талони для закупівель вимушеним переселенцям, а також медикаменти медичним установам в Донецькій, Луганській і Харківській областях для лікування поранених. Комітет відвідує осіб, затриманих у зв’язку з поточною ситуацією, і сподівається досягти офіційної угоди з урядом з цього приводу. Комітет також прагне відвідувати осіб, що затримані опозиційною стороною.

Комітет продовжує розширювати гуманітарну діяльність відповідно до ситуації в Східній Україні та отримує фінансову підтримку від Фінляндії, Швейцарії, Великобританії та США, а також товариств Червоного Хреста Канади та Японії.