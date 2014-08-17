Російські безпілотники за добу 10 разів порушили повітряний простір України
13:50, 17 серпня 2014Політика
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Впродовж минулої доби російські безпілотники 10 разів порушили повітряний простір України.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
За його словами, два безпілотні літальні апарати заходили на українську територію з боку Криму, чотири були помічені неподалік Бердянська, ще чотири у Херсонській області та два - на напрямку Маріуполь-Новоазовськ.Читайте такожЗа добу російські безпілотники 5 разів порушували повітряний простір України
“Всього протягом доби російські безпілотники десять разів порушували український повітряний простір”, - сказав Лисенко.
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