Російські безпілотники за добу 10 разів порушили повітряний простір України

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, два безпілотні літальні апарати заходили на українську територію з боку Криму, чотири були помічені неподалік Бердянська, ще чотири у Херсонській області та два - на напрямку Маріуполь-Новоазовськ.Читайте такожЗа добу російські безпілотники 5 разів порушували повітряний простір України

“Всього протягом доби російські безпілотники десять разів порушували український повітряний простір”, - сказав Лисенко.