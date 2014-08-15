Безпілотники РФ порушили повітряний простір України з боку окупованого Криму
13:15, 15 серпня 2014Політика
3 0
За добу російські безпілотні літальні апарати тричі порушували повітряний простір України.
Ілюстративне зображення / Фото Міністерства оборони РФ
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
Читайте такожЗа добу російські безпілотники 5 разів порушували повітряний простір України
«Учора в районі населеного пункту Макарівка на Херсонщині прикордонний наряд зафіксував російський безпілотник, який на висоті до 4 км порушив адміністративний кордон з території тимчасово окупованого Криму. Ще два випадки ведення повітряної розвідки безпілотниками виявили екіпажі катерів Морської охорони в Азовському і Чорному морі. Перший зафіксували в районі населеного пункту Сєдове у напрямку порту Маріуполь, інший – в районі відділу прикордонної служби «Скадовськ», - сказав Лисенко.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter