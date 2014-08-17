Ярош оголосив про відмову Правого сектору від ідеї "іти на Київ"

"У той час, коли добровольці "Правого сектора" воюють за територіальну цілісність і суверенітет нашої країни, там, не на передовій, відбувається те ж, що і до революції. Терпіти цього ми не могли. Тому й зробили цю досить емоційну заяву", - пояснив Ярош.

Ярош стверджує, що Правий сектор "готовий до будь-яких кроків, щоб захистити своїх бійців від міліцейського і будь-якого іншого свавілля", проте через ситуацію на фронті, відмовляється від ідеї "йти на Київ" і залишається на сході України.

"На даний момент нам повідомили, що всіх наших побратимів звільнили, а питання відставки Євдокимова буде розглянуте на засіданні Кабміну. Ми дуже сподіваємося, що рішення про його відставку буде прийнято. Ми розуміємо, що це маленька, але перемога. Тому, враховуючи ситуацію на фронті, ми залишаємося на своїх позиціях", - заявив Дмитро Ярош.

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Також, бійцям добровольчого корпусу "Правий сектор" заборонено вивозити із зони АТО зброю, боєприпаси та вибухові речовини.

Про відповідний наказ для ПС заявив на своїй сторінці у Facebook лідер Правого сектору Дмитро Ярош.

"Довожу до відома своїх співгромадян та всіх побратимів, що Наказом по Добровольчому українському корпусу заборонено вивозити із зони АТО зброю, боєприпаси та вибухові речовини. Їх рух може відбуватися тільки в одному напрямку - на фронт", - заявив Ярош.

"В екстрених випадках про пересування наших бійців зі зброєю поза зоною бойових дій будуть повідомлятися Центральне та обласні управління СБУ", - додав Ярош.

Як повідомлялося, 16 серпня Правий сектор заявив про вимогу до президента Петра Порошенка "негайно навести порядок у МВС, звільнивши одіозних представників антиукраїнських сил із посад у МВС та розпочати розслідування їх злочинної діяльності".

"У випадку невиконання наших вимог протягом 48 годин ми будемо змушені зняти всі наші підрозділи з лінії фронту, оголосити загальну мобілізацію резервних батальйонів та розпочати похід на Київ з метою проведення "швидких реформ" в МВС. Похідні колони "Правого Сектора" будуть іти в повному спорядженні", - йдеться у заяві.

Пізніше на цей ультиматум відреагував глава МВС Арсен Аваков, а в МВС заявили, що вранці 17 серпня на посту ДАІ біля села Бахни Летичівського району Хмельницької області працівниками ДАІ був зупинений автомобіль FIAT Fiorino 2011 року в якому їхало 5 громадян України з арсеналом зброї.