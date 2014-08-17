У МВС прокоментували ультиматум "Правого сектору"

"Правий сектор" ще не доріс, щоб ставити ультиматуми законно обраній владі, законно обраному Президенту. Що стосується цього ультиматуму, це, по-перше, піар-акція. Оскільки дана структура збирається йти на вибори, їм дуже важливо набрати 5% голосів - інакше вони залишаться біля розбитого корита", - сказав Антон Геращенко в ефірі 112.

Геращенко нагадав, що правоохоронці затримали представників "Правого сектора", які везли до Львова арсенал зброї. Було порушено кримінальну справу.Читайте також"Правий сектор" висунув ультиматум Порошенку і погрожує проведенням "швидких реформ" у МВС

"Я не можу зрозуміти, навіщо везуть у Львів цілий арсенал зброї?... Може ці гранатомети збиралися продавати, а на виручені гроші збиралися купувати продукти для "Правого сектора". Потім би з цього гранатомета вистрілили в будинок мера міста Львова Садового. Міліція зупиняє злочинців. Не робіть злочинів і до вас ніяких претензій не буде. Якщо пан Ярош і керівництво "Правого сектора" не перевозить за межі зони АТО зброю і дотримується законодавство, то ніяких питань немає і не буде, - підкреслив Геращенко.Читайте такожУчасть у нелегальних збройних формуваннях перетворює патріотів на гарматне м'ясо - Аваков

Радник глави МВС також зазначив, що Дмитру Ярошу доведеться відповісти перед рідними бійців "Правого сектора", яки під Донецьком були розстріляні або взяті у полон терористами.

"Ці хлопці ніде не значилися. Держава не зобов'язана виплачувати їм пенсії, зарплати та інші соціальні пільги", - сказав радник МВС, додавши, що у разі звернення "Правого сектору" до держави з проханням визнання бійців та виплати грошей, їм не буде відмовлено.

Геращенко порекомендував прихильникам "Правого сектора" записуватися в Нацгвардію і йти воювати легально, а не "займатися партизанщиною".

У свою чергу, голова МВС Арсен Аваков також прокоментував вимогу "Правого сектору" стосовно звільнення замміністра Євдокимова.

"Знов піар? Дізналися, що документ про відставку Євдокимова було відправлено два тижні тому до Уряду". - написав Аваков у соцмережі.