У МВС прокоментували ультиматум "Правого сектору"
Радник глави МВС Антон Геращенко прокоментував ультиматум "Правого сектора", який було висунуто організацією Президентові України Петру Порошенку.
"Правий сектор" ще не доріс, щоб ставити ультиматуми законно обраній владі, законно обраному Президенту. Що стосується цього ультиматуму, це, по-перше, піар-акція. Оскільки дана структура збирається йти на вибори, їм дуже важливо набрати 5% голосів - інакше вони залишаться біля розбитого корита", - сказав Антон Геращенко в ефірі 112.
Геращенко нагадав, що правоохоронці затримали представників "Правого сектора", які везли до Львова арсенал зброї. Було порушено кримінальну справу.Читайте також"Правий сектор" висунув ультиматум Порошенку і погрожує проведенням "швидких реформ" у МВС
"Я не можу зрозуміти, навіщо везуть у Львів цілий арсенал зброї?... Може ці гранатомети збиралися продавати, а на виручені гроші збиралися купувати продукти для "Правого сектора". Потім би з цього гранатомета вистрілили в будинок мера міста Львова Садового. Міліція зупиняє злочинців. Не робіть злочинів і до вас ніяких претензій не буде. Якщо пан Ярош і керівництво "Правого сектора" не перевозить за межі зони АТО зброю і дотримується законодавство, то ніяких питань немає і не буде, - підкреслив Геращенко.Читайте такожУчасть у нелегальних збройних формуваннях перетворює патріотів на гарматне м'ясо - Аваков
Радник глави МВС також зазначив, що Дмитру Ярошу доведеться відповісти перед рідними бійців "Правого сектора", яки під Донецьком були розстріляні або взяті у полон терористами.
"Ці хлопці ніде не значилися. Держава не зобов'язана виплачувати їм пенсії, зарплати та інші соціальні пільги", - сказав радник МВС, додавши, що у разі звернення "Правого сектору" до держави з проханням визнання бійців та виплати грошей, їм не буде відмовлено.
Геращенко порекомендував прихильникам "Правого сектора" записуватися в Нацгвардію і йти воювати легально, а не "займатися партизанщиною".
У свою чергу, голова МВС Арсен Аваков також прокоментував вимогу "Правого сектору" стосовно звільнення замміністра Євдокимова.
"Знов піар? Дізналися, що документ про відставку Євдокимова було відправлено два тижні тому до Уряду". - написав Аваков у соцмережі.