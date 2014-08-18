Сили АТО встановили контроль над частиною Луганська

13:22, 18 серпня 2014
Політика
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Сили АТО звільнили від терористів частину Луганська, у тому числі міліцейський райвідділ.

REUTERS

Про це повідомив спікер інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. "Українським військовим вдалося відбити частину міста Луганськ, вона зараз утримується нашими військовими", - заявив він.

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Спікер РНБО зазначив, що "дійсно вже звільнений міліцейський райвідділ".

Андрій Лисенко повідомив, що "Луганськ майже повністю оточений, і в даний час проходить операція по його звільненню".

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