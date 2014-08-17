"Правий сектор" висунув ультиматум Порошенку і погрожує проведенням "швидких реформ" у МВС

Про це йдеться у повідомлені "Правого сектору" на сайті.

"На сьогоднішній день поряд з відкритою агресією Росії активізувалася внутрішня контрреволюція. Її авангардом є реваншистські сили в МВС, у тому числі на найвищих посадах. Очолює бандитсько-міліцейське угруповання сепаратистський приспішник і московський ставленик генерал Євдокімов. Саме він та його прихвосні роблять все можливе аби знищити завоювання нашої Революції і прокласти шлях для сепаратистських та терористичних угрупувань на Київ", - йдеться у заяві. Читайте такожУчасть у нелегальних збройних формуваннях перетворює патріотів на гарматне м'ясо - Аваков

За словами "Правого сектору", останніми тижнями міліцейські затримання, арешти, побиття, обшуки, вилучення здобутої в бою зброї, торкнулися десятків бійців «Правого Сектору».

"Користуючись тим, що переважна більшість бійців «Правого Сектора» веде безкомпромісну боротьбу на передовій ті, хто протистояв нам на Грушевського та Інститутській, відчули свою безкарність і перейшли в контрнаступ. У зв’язку з цим, ми звертаємося до Президента України Петра Порошенка із закликом негайно навести порядок у МВС, звільнивши одіозних представників антиукраїнських сил з посад в МВС та розпочати розслідування їх злочинної діяльності". - підкреслююється у заяві.

У "Правому секторі" вимагають звільнення всіх затриманих, закриття всіх кримінальних проваджень проти бійців «Правого Сектору» та інших добровольчих підрозділів і повернення всієї начебто незаконно вилученої зброї та транспорту в зону бойових дій.Читайте такожРизик люстрації в тому, що вона може стати війною між кланами - експерт

"У випадку невиконання наших вимог протягом 48 годин ми будемо змушені зняти всі наші підрозділи з лінії фронту, оголосити загальну мобілізацію резервних батальйонів та розпочати похід на Київ з метою проведення «швидких реформ» в МВС. Похідні колони «Правого Сектора» будуть йти в повному спорядженні", - наголошено у повідомлені організації.

"Правий сектор" закликав "бойових побратимів" з інших добровольчих підрозділів, частин ЗСУ, активістів Майдану підтримати їх вимоги.