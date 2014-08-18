Попередній звіт щодо "Боїнга-777" буде готовий до кінця серпня - РБ ООН

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на нинішнього голову Ради Безпеки, британського постпреда Марка Лайела Гранта.

"Попередня доповідь буде представлена до кінця серпня", - заявив дипломат.

За його словами, помічник з політичних питань Оскар Фернандес-Таранко поінформував коротко СБ ООН про хід розслідування в понеділок після обговорення ситуації в Газі.

Читайте такожМалайзія добиватиметься суду для винних у катастрофі Боїнга 777Як повідомляв УНІАН, 17 липня в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук». Всі 298 осіб, які були на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажира - були підданими Нідерландів. 43 людини, зокрема всі члени екіпажу, були громадянами Малайзії.