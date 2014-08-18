Клімкін обіцяє "незвичайний" візит Меркель в Україну 23 серпня

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі.

«Щодо візиту канцлера, який запланований напередодні національного свята - це є незвичайний візит. Цей візит є результатом дуже тісних особистих контактів президента України і канцлера Німеччини», - сказав Клімкін.

Він зазначив, що цей візит буде «дуже цікавим з точки зору його наповнення».

Читайте такожНімеччина також відкидає прохання України про військову допомогу Як повідомляв УНІАН, 16 серпня президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з федеральним канцером Німеччини Ангелою Меркель.

Під час розмови сторони обговорили міжнародні зусилля для мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Порошенко подякував Меркель за підтримку Німеччиною України, а також висловив сподівання, що лідери країн ЄС приділять належну увагу українському питанню під час наступного засідання Європейської Ради 30 серпня цього року.

Порошенко також висловив готовність відвідати це засідання, щоб поінформувати лідерів країн ЄС щодо ситуації в Україні, як це відбулося 27 червня на засіданні Європейської Ради.

Наприкінці розмови Порошенко запросив Меркель відвідати Україну вже наступного тижня для предметного обговорення питань, що становлять спільний інтерес.