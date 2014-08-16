Порошенко запросив Меркель відвідати Україну наступного тижня

18:56, 16 серпня 2014
Політика
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Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Федеральним Канцером Німеччини Ангелою Меркель.

REUTERS

Як повідомляє прес-служба президента України, в ході розмови сторони обговорили міжнародні зусилля для мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Порошенко подякував Меркель за підтримку Німеччиною України, а також висловив сподівання, що лідери країн ЄС приділять належну увагу українському питанню під час наступного засідання Європейської Ради 30 серпня цього року. 

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Порошенко також висловив готовність відвідати це засідання, щоб поінформувати лідерів країн ЄС щодо ситуації в Україні, як це відбулося 27 червня на засіданні Європейської Ради.

Наприкінці розмови Порошенко запросив Меркель відвідати Україну вже наступного тижня для предметного обговорення питань, що становлять спільний інтерес.

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