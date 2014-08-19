Червоний Хрест прибув до Москви на переговори щодо гуманітарного вантажу

До Москви прибув представник Міжнародного комітету Червоного Хреста Лоран Корба. Він обговорить з офіційними особами спосіб надання гуманітарної допомоги жителям сходу України, повідомляє Радіо Свобода.

Російський конвой із десятками автомобілів, як і раніше, очікує на перевірку неподалік від кордону України.

Читайте такожЧервоний Хрест очікує на гарантії безпеки під час доставки гуманітарного вантажу на Донбас

Росія заявила 18 серпня про досягнення домовленостей із Україною і Червоним Хрестом щодо умов доправлення вантажу.

Минулого тижня Росія не стала надсилати вантаж до кордону з Україною в Харківській області. Значна частина пофарбованих у білий колір вантажівок попрямувала до кордону на межі російської Ростовської та української Луганської області, де українські прикордонники не контролюють власні пункти пропуску.