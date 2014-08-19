Червоний Хрест прибув до Москви на переговори щодо гуманітарного вантажу
До Москви через «гуманітарний конвой» прибув представник Червоного Хреста.
До Москви прибув представник Міжнародного комітету Червоного Хреста Лоран Корба. Він обговорить з офіційними особами спосіб надання гуманітарної допомоги жителям сходу України, повідомляє Радіо Свобода.
Російський конвой із десятками автомобілів, як і раніше, очікує на перевірку неподалік від кордону України.
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Росія заявила 18 серпня про досягнення домовленостей із Україною і Червоним Хрестом щодо умов доправлення вантажу.
Минулого тижня Росія не стала надсилати вантаж до кордону з Україною в Харківській області. Значна частина пофарбованих у білий колір вантажівок попрямувала до кордону на межі російської Ростовської та української Луганської області, де українські прикордонники не контролюють власні пункти пропуску.