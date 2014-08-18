Терористи "ДНР" заявляють про отримання гуманітарної допомоги з РФ

"Сьогодні (17 серпня, - ред.) пізно ввечері в Донецьк прийшли три машини з гуманітарною допомогою з Росії, які прийняла державна комісія ДНР", - наголошується в повідомленні прес-служби терористичної організації, повідомляє РБК-Україна.

Читайте такожЗМІ: Україна та Росія домовилися про повну перевірку гуманітарного конвою

У свою чергу голова митної служби України Анатолій Макаренко у своєму Facebook повідомив, що гуманітарна допомога з РФ ще не пропускалася через кордон і що 18 серпня очікується прибуття офіційних представників Червоного Хреста для проведення необхідних митних процедур.

"Чекаємо завтра (18 серпня, - ред.) офіційних представників Червоного Хреста для проведення необхідних митних процедур - огляд, ідентифікація вантажу, документальне оформлення і т.д. Вантаж, за погодженням з місією Червоного Хреста, буде надходити в міжнародний пункт пропуску "Ізварине-Донецьк"(Ростовської обл.) партіями до 30-ти транспортних засобів і передаватися для подальшого супроводу тільки офіційним представникам Червоного Хреста і лише після проведення усіх заходів прикордонно-митного контролю", - повідомив Макаренко.

Нагадаємо, Росія 11 серпня відправила в Україну 280 вантажівок з гуманітарною допомогою.