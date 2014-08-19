BBC: У Криму заборонили мітинг на честь Дня пам'яті жертв сталінізму і нацизму
Влада Сімферополя заборонила кримським татарам проводити жалобний мітинг на честь Загальноєвропейського дня пам'яті жертв сталінізму та нацизму 23 серпня.
Про це повідомив керівник секретаріату Меджлісу Ділявер Акієв, передає BBC Україна.
У документі про заборону заходу, оприлюдненому Акієвим, мерія Сімферополя аргументувала свою відмову спекотною погодою.
"Проведення заявленого публічного заходу може негативно вплинути на стан їхнього (учасників мітингу - Ред.) здоров’я й викликати загострення хронічних захворювань, а у низці випадків призвести до перегріву організму і різкому погіршенню самопочуття", - заявили в мерії.
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Ділявер Акієв розповів, що влада Сімферополя натомість порадила йому провести цей мітинг у приміщенні.
18 травня влада анексованого Криму заборонила проведення у центрі Сімферополя щорічного жалобного мітингу пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу. А 26 червня заборонила проводити у центрі міста щорічне свято до Дня кримськотатарського прапору.