BBC: У Криму заборонили мітинг на честь Дня пам'яті жертв сталінізму і нацизму

Про це повідомив керівник секретаріату Меджлісу Ділявер Акієв, передає BBC Україна.

У документі про заборону заходу, оприлюдненому Акієвим, мерія Сімферополя аргументувала свою відмову спекотною погодою.

"Проведення заявленого публічного заходу може негативно вплинути на стан їхнього (учасників мітингу - Ред.) здоров’я й викликати загострення хронічних захворювань, а у низці випадків призвести до перегріву організму і різкому погіршенню самопочуття", - заявили в мерії.

Читайте такожУ Криму мусульманина судитимуть за заборонену в Росії літературу

Ділявер Акієв розповів, що влада Сімферополя натомість порадила йому провести цей мітинг у приміщенні.

18 травня влада анексованого Криму заборонила проведення у центрі Сімферополя щорічного жалобного мітингу пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу. А 26 червня заборонила проводити у центрі міста щорічне свято до Дня кримськотатарського прапору.