У День пам'яті жертв депортації кримським татарам запропонували обмежитись мітингом на кладовищі

Самопроголошений «прем’єр-міністр» Криму Сергій Аксьонов вважає недоцільним проведення пам'ятних масових заходів в центрі Сімферополя і пропонує провести заходи в районі мусульманського кладовища «Абдал». Про це йдеться у відповідному рішенні, поширеному прес-службою «Ради міністрів» Криму в суботу, 17 травня, передає Радіо Свобода.

Згідно з документом, у містах і районних центрах пам'ятні заходи, приурочені до Дня пам'яті жертв депортації 18 травня, рекомендують провести з 11 до 13 години, а головам райдержадміністрацій та керівникам місцевого самоврядування взяти в них участь.

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Як передає сайт «Крим.Реалії», в Криму на будівлях держустанов, підприємств і організацій 18 травня будуть приспущені прапори в пам'ять про жертв депортації кримських татар, греків, вірмен, болгар і німців.

Раніше самопроголошений «прем’єр» Криму Сергій Аксьонов заборонив проведення масових заходів в Криму до 6 червня, що обурило керівництво Меджлісу.

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У неділю, 18 травня, виповнюється 70 років з дня депортації сталінським режимом кримськотатарського народу. Причиною висилки цілого народу були названі факти нібито масового колабораціонізму та співпраці великої частини кримських татар із німецькими та румунськими окупантами під час Другої світової війни. За оцінками істориків, на засланні від нестерпних умов, голоду, хвороб загинули більше ніж 40% переселених.