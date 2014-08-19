Генсек Ради Європи закликав європейські країни надати Україні гуманітарну допомогу

Генеральний секретар Ради Європи Торбйорн Ягланд закликав уряди європейських країн приєднатися до надання Україні гуманітарної допомоги у зв’язку з ситуацією на Донбасі, що склалася через проведення воєнних дій між українськими силовиками та проросійськими терористами.

Відповідного листа він надіслав міністрам закордонних справ країн – членів Ради Європи, повідомляє прес-служба РЄ.

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“Гуманітарна ситуація у східній Україні погіршується з кожним днем. Вбивають невинних людей, завдають їм поранень. Кількість внутрішньо переміщених осіб і біженців значно зростає. Це моя відповідальність, щоб я, як генеральний секретар Ради Європи, доклав усіх зусиль, щоб допомогти нашій державі-члену забезпечити дотримання прав, гарантованих Європейською конвенцією про захист прав людини, та захистити права всіх переміщених осіб. Тому у моєму листі міністрам закордонних справ Ради Європи я закликав всі держави-члени активізувати гуманітарну допомогу в регіон, зокрема по лінії Агентства ООН з запитань біженців (UNHC) та Міжнародного комітету Червоного Хреста у координації з відповідними національними органами", - заявив Ягланд.

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Крім того, генсек РЄ закликав всі сторони продовжувати діалог щодо пошуку політичного врегулювання кризи на Донбасі.