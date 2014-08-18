Понад 112,5 тисяч осіб виїхали із зони АТО та Криму до інших регіонів України

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За даними Міжвідомчого координаційного штабу, в тому числі переселено 37 тис. 354 дитини, 14 тис. 817 інвалідів та осіб похилого віку. За добу – 702 особи, у тому числі 218 дітей, 102 інваліди та особи похилого віку.

Зокрема, загальна кількість громадян України, які переселені з Автономної Республіки Крим та Севастополя до інших регіонів, становить 17 тис. 014 осіб, у тому числі 4 тис. 742 дітей, 1 тис. 195 інвалідів та осіб похилого віку. За добу – 39 осіб, у тому числі 42 дитини.Читайте такожУ Черкасах проживають 21 вагітна жінка та 244 дитини - переселенці з Донбасу

З району проведення АТО до інших регіонів переселено 95 тис. 503 осіб, у тому числі 32 тис. 612 дітей, 13 тис. 622 інвалідів та осіб похилого віку. За добу – 663 особи, у тому числі 176 дітей, 102 інваліди та особи похилого віку, уточнили в ДСНС.

Найбільш складна ситуація щодо розміщення громадян, організації їх життєзабезпечення складається в Києві, де прийняли 20 тис. 105 осіб. У Дніпропетровській області прийняли 13 тис. 245 переселенців, Харківській - 13 тис. 231, Запорізькій - 12 тис. 857 осіб, Одеській - 7 тис. 722, Полтавській - 6 тис. 493, Київській - 4 тис. 979 осіб та Львівській - 4 тис. 453 особи.Читайте такожВ ООН підрахували постраждалих у конфлікті на Донбасі: 1543 загиблих, 4396 поранених

Найменша кількість розселених у Тернопільській (822 особи), Волинській (835 осіб), Рівненській (875 осіб), та Закарпатській (1 тис. 115 осіб) областях, йдеться в повідомленні.