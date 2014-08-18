Понад 112,5 тисяч осіб виїхали із зони АТО та Криму до інших регіонів України
Із зони АТО та Криму переселено до інших регіонів України вже 112 тис. 517 осіб.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
За даними Міжвідомчого координаційного штабу, в тому числі переселено 37 тис. 354 дитини, 14 тис. 817 інвалідів та осіб похилого віку. За добу – 702 особи, у тому числі 218 дітей, 102 інваліди та особи похилого віку.
Зокрема, загальна кількість громадян України, які переселені з Автономної Республіки Крим та Севастополя до інших регіонів, становить 17 тис. 014 осіб, у тому числі 4 тис. 742 дітей, 1 тис. 195 інвалідів та осіб похилого віку. За добу – 39 осіб, у тому числі 42 дитини.Читайте такожУ Черкасах проживають 21 вагітна жінка та 244 дитини - переселенці з Донбасу
З району проведення АТО до інших регіонів переселено 95 тис. 503 осіб, у тому числі 32 тис. 612 дітей, 13 тис. 622 інвалідів та осіб похилого віку. За добу – 663 особи, у тому числі 176 дітей, 102 інваліди та особи похилого віку, уточнили в ДСНС.
Найбільш складна ситуація щодо розміщення громадян, організації їх життєзабезпечення складається в Києві, де прийняли 20 тис. 105 осіб. У Дніпропетровській області прийняли 13 тис. 245 переселенців, Харківській - 13 тис. 231, Запорізькій - 12 тис. 857 осіб, Одеській - 7 тис. 722, Полтавській - 6 тис. 493, Київській - 4 тис. 979 осіб та Львівській - 4 тис. 453 особи.Читайте такожВ ООН підрахували постраждалих у конфлікті на Донбасі: 1543 загиблих, 4396 поранених
Найменша кількість розселених у Тернопільській (822 особи), Волинській (835 осіб), Рівненській (875 осіб), та Закарпатській (1 тис. 115 осіб) областях, йдеться в повідомленні.