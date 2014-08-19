МЗС України: РФ і терористи не гарантували безпеку “гуманітарному конвою”

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту політики і комунікацій МЗС України Євген Перебийніс.

“Ця інформація абсолютно некоректна і не відповідає дійсності. Я тільки можу припустити, що це інтерпретація російського МЗС цієї розмови”, - сказав Перебийніс.

Він зазначив, що Україна постійно контактує з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста з цього питання.

За словами Перебийноса, представник України при Міжнародному Комітеті Червоного Хреста у Женеві проводить щоденні зустрічі з цього питання.

“Остання інформація, яка надійшла від нього за результатами зустрічі із заступником директора Департаменту оперативної діяльності по Європі і Центральній Азії, свідчить, що Міжнародний Червоний Хрест продовжує опрацьовувати з російською стороною, зокрема з терористами, питання щодо надання гарантій проходження вантажу по території, яка контролюється бойовиками. З цього ми бачимо, що таких домовленостей поки що не досягнуто”, - сказав Перебийніс.

Він зазначив, що вся відповідальність щодо безпеки проходження цього вантажу по території, яка контролюється терористами, лягає на самих лідерів терористів і на Росію, яка їх контролює.

Перебийніс зазначив, що Україна неодноразово підтверджувала готовність надавати гарантії безпеки проходження вантажу на території, яка контролюється силами АТО.

Читайте такожЧервоний Хрест прибув до Москви на переговори щодо гуманітарного вантажу“Але ми прекрасно розуміємо, що проходження цього вантажу і маршрут, який був обраний, проходить поза зоною, де наші Збройні сили можуть гарантувати безпеку”, - сказав Перебийніс.

Нагадаємо, сьогодні в МЗС РФ повідомили, що російська сторона і терористи на Донбасі готові гарантувати безпеку гуманітарному конвою з Росії.

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня РФ заявила, що направляє гуманітарну допомогу для жителів Донецької і Луганської областей.

Разом з тим Росія не надала представникам Червоного Хреста детальної специфікації "гуманітарного конвою", що затримувало його оформлення.

16 серпня в Ростовській області завершилися переговори про "гуманітарну допомогу". Україна погодилася прийняти цей вантаж під егідою Міжнародного комітету Червоного Хреста, але лише після перевірки його на кордоні.

На сьогодні 16 з 280 російських вантажівок, які зупинилися в Каменсько-Шахтинську (РФ) 17 серпня, наблизились до КПП "Донецьк" у Росії на кордоні з Україною.

У МЗС РФ за підсумками телефонної розмови міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова з президентом Міжнародного Комітету Червоного Хреста Петером Маурером заявили, що російська сторона і терористи готові забезпечити безпеку російського «гуманітарного конвою» для жителів Донбасу.

«Маурер відзначив, що всі аспекти забезпечення безпеки гуманітарного конвою і персоналу МКЧХ, який буде задіяно в даній операції, російською стороною і ополченцями забезпечено повною мірою. Разом з тим, поки що не вдається одержати необхідні гарантії безпеки проходження конвою і подальшого розподілу гуманітарної допомоги з українського боку», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожПід прикриттям "гуманітарки" РФ створює коридор для постачання зброї бойовикам - ТурчиновУ МЗС РФ наголосили, що з російського боку спочатку було висловлено згоду з тим маршрутом проходження гуманітарного конвою, який було запропоновано Києвом. Однак потім українська сторона запропонувала його змінити, оскільки не була упевнена в можливості забезпечити безпеку проходження гуманітарної допомоги.