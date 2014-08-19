Терористи пообіцяли не чіпати російський "гуманітарний конвой"

Про це УНІАН повідомили в МЗС РФ за підсумками телефонної розмови міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова з президентом Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МККК) Петером Маурером.

«Маурер відзначив, що всі аспекти забезпечення безпеки гуманітарного конвою і персоналу МККК, який буде задіяно в даній операції, російською стороною і ополченцями забезпечено повною мірою. Разом з тим, поки що не вдається одержати необхідні гарантії безпеки проходження конвою і подальшого розподілу гуманітарної допомоги з українського боку», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що Лавровим і Маурером була констатована гостра необхідність терміново вирішити з українською стороною невирішене питання у сфері забезпечення безпеки.

Крім того, Лавров висловив сподівання, що зволікання з наданням гарантій безпеки, що викликає тривогу, не є спробою Києва чи інших сил зірвати «важливу гуманітарну акцію».

Наголошується, що з російського боку спочатку було висловлено згоду з тим маршрутом проходження гуманітарного конвою, який було запропоновано Києвом. Однак потім українська сторона запропонувала його змінити, оскільки не була упевнена в можливості забезпечити безпеку проходження гуманітарної допомоги.

«Міністр закордонних справ Росії і президент МККК домовились вжити найближчим часом енергійних заходів для врегулювання питання про якнайшвидшу відправку російського гуманітарного вантажу за призначенням», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня РФ заявила, що направляє гуманітарну допомогу для жителів Донецької і Луганської областей.

Разом з тим Росія не надала представникам Червоного Хреста детальної специфікації "гуманітарного конвою", що затримувало його оформлення.

16 серпня в Ростовській області завершилися переговори про "гуманітарну допомогу". Україна погодилася прийняти цей вантаж під егідою Міжнародного комітету Червоного Хреста, але лише після перевірки його на кордоні.

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