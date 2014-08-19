У Порошенка заявляють, що в України є шанс перейти до мирного процесу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

За словами Чалого, сьогодні є "шанс перейти вже до реальної дорожньої карти виходу з війни до мирного процесу". "Це ще тільки шанс і це ще не гарантовано, але принаймні складний переговорний процес президента України Петра Порошенка з партнерами з Європейського Союзу, після телефонних консультацій з президентом Європейської комісії Жозе Мануелем Баррозу, з лідерами європейських країн призвів до того, що сьогодні узгоджена позиція про залучення Єврпейського Союзу до зустрічі в Мінську 26 серпня у форматі Україна - Європейський Союз - Євразійська трійка, для обговорення питань і зони вільної торгівлі, питань енергетичних, питання ситуації на Донбасі", - сказав він.

Заступник глави АП наголосив, що високе представництво з боку ЄС на зустрічі в Мінську дає можливість "обговорити комплекс питань". Водночас, українська делегація, сказав він, формується.

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Крім того, Чалий нагадав, що в дипломатичній дорожній карті на 30 серпня заплановано візит Порошенка до Брюселя. Він висловив думку, що Порошенко використає цей візит для багатьох двосторонніх зустрічей з лідерами країн Європейського Союзу. "Я не виключаю, що наступні 10 днів - це не останні візити президента України. Тобто, починається перехід від телефонної дипломатії до безпосереднього спілкування. Це буде дуже важливий тиждень потім для перспектив на майбутній період", - сказав заступник глави АП.

За словами Чалого, відбувається серйозна підготовка до саміту НАТО в Уельсі. "Україна має свій формат взаємовідносин із НАТО. Серйозно проробляються всі питання взаємовідносин і після цієї серії зустрічей буде ще візит президента України на саміт НАТО, де також будуть зустрічі на вищому рівні", - сказав Чалий.

Він висловив переконання, що було б "правильно", якби на саміті відбулася зустріч президентів України та США Порошенка та Барака Обами.

Як повідомляв УНІАН, Євросоюз на зустрічі президентів країн Митного союзу з Порошенком у Мінську 26 серпня представлятимуть верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кетрін Ештон, віце-президент ЄС з питань енергетики Гюнтер Еттінгер та єврокомісар з питань торгівлі Карл Де Гухт.

Крім того, Порошенко прийняв запрошення президента Європейської Ради Германа Ван Ромпея та президента Єврокомісії Баррозу здійснити робочий візит до Брюсселя 30 серпня.

Саміт НАТО пройде у Ньюпорті (Уельс, Велика Британія) 4-5 вересня. У ньому запланована участь Порошенка. На саміті планується, серед іншого, ухвалити нову оборону стратегію НАТО у зв'язку з останніми подіями в Україні. Стратегія може передбачати розміщення військових баз у Польщі.