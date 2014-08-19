Порошенко погодився поїхати до Мінська на зустріч з Путіним і ЄС. Кремль підтвердив зустріч (оновлено)

Від ЄС у зустрічі глав країн Білорусі, Росії та Казахстану з президентом Петром Порошенком будуть брати участь верховний представник з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін Ештон, віце-президент з питань енергетики Гюнтер Еттінгер та єврокомісар з питань торгівлі Карл Де Гюхт, повідомив президент Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу Петру Порошенку в ході телефонних розмов, повідомляється на сайті глави держави.

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Перед цим президент Білорусі Олександр Лукашенко, заявив про свою готовність, а також про готовність президентів Росії і Казахстану Володимира Путіна і Нурсултана Назарбаєва провести зустріч з українським президентом.

Зазначимо, що участь єврочиновників у зустрічі в Мінську ініціював Петро Порошенко. Передбачається, що на зустрічі глави країн МС, Петро Порошенко і представники ЄС обговорять питання по імплементації Угоди про асоціацію України і ЄС, енергетичній безпеці та стабілізації ситуації на Донбасі.

Наразі прес-служба Кремля підтвердила участь Володимира Путіна у цій зустрічі. "26 серпня президент Росії відвідає з візитом Мінськ, де візьме участь у зустрічі глав держав Митного союзу з президентом України, на якій також будуть присутні представники Європейської комісії", - йдеться в повідомленні.

Крім цього повідомляється, що Петро Порошенко прийняв запрошення президента Європейської ради Германа Ван Ромпея і президента Європейської комісії Жозе Мануела Баррозу відвідати з робочим візитом Брюссель 30 серпня.

Як повідомляв УНІАН, президенти Білорусі, Росії та Казахстану мають намір провести в Мінську зустріч з Петром Порошенком для обговорення економічної і політичної ситуації.