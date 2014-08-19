Польща відправить українським військовим понад 300 тонн гуманітарної допомоги

Про це повідомила прес-служба відомства у вівторок.

"Українські солдати отримають, серед іншого, продукти харчування, матраци та ковдри. Допомога буде надана на базі протоколу підписаного між міністерствами оборони двох держав", - відзначено у повідомлені.

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На цьому тижні міністр закордонних справ України Павло Клімкін вчергове звернувся до західних держав з проханням надати військову допомогу для української армії, котра з квітня бореться з підтримуваними Росією бойовиками у східних регіонах країни.

Раніше міністр оборони Польщі Томаш Сємоняк заявляв, що рішення про додаткову військову допомогу для України може бути ухвалене за підсумками саміту НАТО 4-5 вересня.