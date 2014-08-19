Польща відправить українським військовим понад 300 тонн гуманітарної допомоги
Міністерство оборони Польщі планує надати українській армії 320 тонн гуманітарної допомоги, перша партія якої буде доставлена до Львова наступного тижня.
Про це повідомила прес-служба відомства у вівторок.
"Українські солдати отримають, серед іншого, продукти харчування, матраци та ковдри. Допомога буде надана на базі протоколу підписаного між міністерствами оборони двох держав", - відзначено у повідомлені.
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На цьому тижні міністр закордонних справ України Павло Клімкін вчергове звернувся до західних держав з проханням надати військову допомогу для української армії, котра з квітня бореться з підтримуваними Росією бойовиками у східних регіонах країни.
Раніше міністр оборони Польщі Томаш Сємоняк заявляв, що рішення про додаткову військову допомогу для України може бути ухвалене за підсумками саміту НАТО 4-5 вересня.