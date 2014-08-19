У зоні АТО затримали бойовика, який виконував функції ката

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"На блокпосту смт. Оленівка Волноваського району Донецької області затримано громадян України Синька Родіона Вікторовича, 1977 р.н., уродженця та мешканця м. Іловайськ, та Шеховцова Олексія Миколайовича, 1982 р.н., уродженця та мешканця м. Харцизьк. Зловмисники за завданням російських спецслужб намагалися проникнути на територію, контрольовану ЗС України, для здійснення диверсійних актів, спрямованих на дестабілізацію обстановки в регіоні", - йдеться у повідомленні.

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Синько та Шеховцов мали при собі посвідчення «Министерства государственной безопасности «ДНР», батальону «Восток», з фотографіями та позивними «Синий» та «Захар».

За наявною інформацією, Синько в «ДНР» виконував функції конвойного та ката українських військовослужбовців і цивільних громадян. Шеховцов був бойовиком батальйону «Восток» з постійним дислокуванням у захопленому приміщенні ДАІ м. Харцизька.

Службою безпеки України стосовно затриманих зареєстровано кримінальні провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 Кримінального кодексу України «Створення терористичної групи чи терористичної організації».