Бородай поскаржився кремлівському політику, що в Донецьку "ситуація тухла"

У розмові з ватажком терористів Олександом Бородаєм, кремлівський політолог Олексій Чеснаков розпитує терориста про внутрішню ситуацію, зокрема відносини з головою служби безпеки "ДНР" та командиром батальйону "Восток" Олександром Ходаковським, повідомляє ТСН.

Також Чеснаков просить його організувати інтерв'ю з "офіцером" Гіркіним, в якому він повинен сказати, що зараз не виконує накази Путіна, бо перебуває в іншій державі, але при цьому висловлює свою "найбільшу повагу" та вважає російського президента "найяскравішою людиною сучасності", "багатомудрим лідером руського світу".

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Своєю чергою, Бородай скаржиться Чеснакову, що у терористів вже закінчуються гроші: з узятих ним "150" майже нічого не залишилося, бо 50 він віддав Захару, 1 млн. гривень - Гіркіну, також були інші витрати.

Крім того, у Донецьку нині, за словами Бородая "повний бардак", а "ситуація тухла": "ДНР стала схожа на хр*н з головкою у вигляді Донецька – перспективи слабенькі", місто перебуває у безперервних "віджимах".