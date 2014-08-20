СБУ ліквідувала бойовиків, які коректували обстріл позицій сил АТО

Спецгрупою контррозвідки Служби безпеки України спільно з бійцями батальйону «Айдар» ліквідовано розвідувально-диверсійну групу терористичної організації «Луганська народна республіка», яка коректувала вогонь артилерійських гармат та мінометних розрахунків терористів по позиціях сил АТО та мирних кварталах.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

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"У одного з бойовиків, який був членом групи так званого «Всевеликого війська Донського», знайдено військове спорядження російського виробництва, що належить МО РФ, в/ч 55472. Це підтверджує відповідний формуляр з печаткою військової частини. За оцінкою фахівців, знайдене спорядження – артилерійська панорама ПГ-1М, використовується для наведення артилерійських гармат при стрільбі прямою наводкою із закритих позицій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у бойовика були знайдені таблиці коректування вогню та інша документація, яка свідчить про участь Російської Федерації у підтримці терористів, що орудують на території Луганщини.