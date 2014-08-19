Бойовики продовжують обстрілювати позиції сил АТО з систем залпового вогню - Тимчук

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук в соцмережі.

"Противник активно веде обстріл позицій сил АТО, у тому числі з території Росії. Зокрема, двічі (з мінометів і з БМ-21 «Град») обстріляні позиції поблизу н.п.Кутейниково. Протягом ночі неодноразово обстрілювалися позиції сил АТО в районі Савур-Могили. Обстріл вівся з БМ-21 «Град» з боку н.п.Сніжне", - написав експерт.Читайте такожТимчук: Силовки ведуть бої за утримання позицій в районі Савур-Могили

Крім цього, бойовики двічі (з мінометів і з БМ-21 «Град») обстріляли позиції біля населеного пункту Петровське.

З боку Росії зБМ-21 «Град» були обстріляні позиції сил АТО поблизу держкордону в Луганській області.

"З боку н.п.Харцизськ був обстреляний опорний пункт. Обстріл вівся з БМ-21 «Град». З мінометів обстріляні позиції поблизу н.п.Фащевка, блокпоста в зоні проведення операції і командного пункту з боку н.п.Дебальцево", - йдеться в повідомленні.