Суд заарештував двох жителів Запоріжжя, підозрюваних у вербуванні бойовиків

Як повідомили УНІАН у прес-центрі УСБУ в Запорізькій області, «19 серпня суд обрав для затриманих «вербувальників» запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 2 місяці – на період проведення досудового розслідування».

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Як повідомляв УНІАН, двоє жителів Запоріжжя – чоловік 1978 р.н. і жінка 1972 р.н. – минулими вихідними були затримані співробітниками УСБУ в Запорізькій області за проведення вербування людей для відправки в табори військової підготовки на території РФ і Криму з метою підготовки до участі у військових діях на боці терористів.

Дії «вербувальників» кваліфіковані, як скоєння злочину, передбаченого ст. 111 КК України – «Державна зрада».

Досудове розслідування проводить слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області.