Затримані СБУ за підозрою в тероризмі українці, діяли за вказівкою РФ

Про це повідомив прес-секретар інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. "160 громадян України підозрюються в тероризмі, масових заворушеннях та контрабанді зброї. Більшість з них, і це вже доведено, діяли за вказівкою спеціальних служб Росії", - сказав Андрій Лисенко.

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За його словами, слідчі СБУ почали досудове розслідування за кримінальними провадженнями щодо 16 громадян Росії, причетних до діяльності спецслужб РФ. Крім того, 72 громадянина України підозрюються в посяганні на конституційний лад і територіальну цілісність України, державній зраді і диверсіях.

Також Андрій Лисенко повідомив, що в рамках розслідування фактів фінансування тероризму СБУ заблокувала 25 рахунків на загальну суму 50 млн грн і вилучила близько 22 млн грн готівкою. СБУ підозрює, що ці кошти призначалися для вербування найманців і виплати їм винагороди за вбивства українських військових і мирних жителів, додав Андрій Лисенко.