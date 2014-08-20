У Тернополі учасників АТО та членів їх сімей звільнили від сплати за комуналку

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийняли сьогодні депутати міської ради з ініціативи міського голови Сергія Надала.

В рішенні сказано, що учасники АТО та члени їх сімей не платитимуть за комунальні послуги з 1 вересня по 31 грудня 2014 року.

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При цьому обумовлено, що право на звільнення від сплати отримують учасники АТО та члени їхніх сімей, які зареєстровані у Тернополі (незалежно від кількості осіб та загальної площі житла), а також члени сімей, загиблих під час участі в АТО за місцем реєстрації.

Також вказано, що до членів сім’ї учасників антитерористичної операції належать дружина (чоловік), неповнолітні діти до 18 років, а якщо учасники АТО не перебували у шлюбі, то членами їхній сімей вважаються батьки.