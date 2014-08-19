Депутати пропонують мобілізувати не більше однієї людини з родини

Текст законопроекту розміщено на сайті парламенту.

Так, до частини першої статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" вносяться зміни, згідно з якими до переліку військовозобов'язаних осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, відносяться і особи зі складу сімей, у яких хоча б одна особа вже була призвана на військову службу під час мобілізації (за винятком осіб, які добровільно зголосились бути призваними).

Читайте такожНа Черкащині в рамках третьої черги мобілізовано майже півтори тисячі чоловік Як зазначається у пояснювальній записці, впровадження такої законодавчої новели зніме соціальну напругу та сприятиме становленню соціальної рівності в середовищі батьків, мобілізованих за обставин, коли в окремих сім’ях мобілізованими виявилися кілька осіб, а в інших – жодної особи з тих, що підлягають мобілізації.

Зазначається також, що запропоновані обмеження не стосуються військовозобов’язаних осіб офіцерського складу та не діють в умовах воєнного часу.