Сили АТО відтісняють терористів з місця розстрілу колони біженців

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, на місці розстрілу колони біженців неможливо поки що проводити рятувальну операцію.

«Хоча вона там буде не рятувальна, а просто пошуковою», - зауважив Лисенко, додавши, що «якщо ми зараз туди відправимо людей, вони також загинуть на тому місці».

Читайте такожНа місці розстрілу терористами колони біженців на Луганщині йде бій – РНБО«Тому ми зараз проводимо операцію з відтиснення терористів з цього району», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня вранці проросійські бойовики з мінометів та установок "Град" розстріляли колону біженців, яких намагалися вивезти з району бойових дії українські силовики.

Наразі є інформація про 17 загиблих, шістьох поранених, з яких троє важко поранені.

Через постійні обстріли терористів провести розслідування трагедії поки що неможливо.