РНБО: Кількість загиблих внаслідок обстрілу колони біженців зросла до 17
Кількість загиблих внаслідок обстрілу терористами вранці 18 серпня колони біженців на Луганщині зросла до 17 осіб.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
За його словами, під час роботи українських експертів на місці трагедії було знайдено вісьмох поранених, з яких двоє померли у лікарні.
Читайте такожТерористи заблокували місце обстрілу колони з біженцями і знищують докази (відео)Водночас Лисенко зазначив, що невідома остаточно кількість автомобілів, які йшли у колоні і везли біженців, оскільки ця колона формувалася хаотично і на час початку руху автомобілі додавалися.
Як повідомив Лисенко, за наявною інформацією, чотирьом або п’яти автомобілям вдалося вийти з-під обстрілу, і зараз сили АТО шукають людей з цих автомобілів, які можуть надати цінні свідчення.