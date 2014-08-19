РНБО: Кількість загиблих внаслідок обстрілу колони біженців зросла до 17

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, під час роботи українських експертів на місці трагедії було знайдено вісьмох поранених, з яких двоє померли у лікарні.

Читайте такожТерористи заблокували місце обстрілу колони з біженцями і знищують докази (відео)Водночас Лисенко зазначив, що невідома остаточно кількість автомобілів, які йшли у колоні і везли біженців, оскільки ця колона формувалася хаотично і на час початку руху автомобілі додавалися.

Як повідомив Лисенко, за наявною інформацією, чотирьом або п’яти автомобілям вдалося вийти з-під обстрілу, і зараз сили АТО шукають людей з цих автомобілів, які можуть надати цінні свідчення.