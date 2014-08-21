Українська армія знищила 2 установки "Град", 3 танки і 2 БМД бойовиків - експерт

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

"У ході активних дій силами АТО знищено значну кількість живої сили бойовиків, в результаті вогневих та авіаційних ударів знищено 2 установки БМ-21 «Град», 3 танки і 2 БМД, захоплено 2 танки і 2 БМД противника. Дана техніка раніше була перекинута на Донбас з Росії", - зазначив він.Читайте такожСили АТО зачищають від бойовиків 4 населених пункти на Луганщині - Тимчук

Він повідомив, що з боку РФ було здійснено 9 мінометно-артилерійських обстрілів позицій сил АТО.