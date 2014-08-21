Перші вантажівки з гуманітарного конвою РФ перетнули кордон України - ЗМІ

Співробітники української митниці почали митне оформлення перших чотирьох машин з колони з гуманітарною допомогою з Росії, повідомило джерело в пункті пропуску "Донецьк-Ізварине", передають РИА Новости.

"Перші чотири машини проходять митний огляд"," - сказав співрозмовник агентства.

Раніше представник Південного митного управління Раян Фарукшин повідомив, що перші 4 машини з російським гуманітарним вантажем заїхали на лінію митного контролю, де вони будуть оглянуті.

Читайте такожЩе 16 вантажівок з "гуманітарного конвою" РФ прибули до кордону України - журналіст

«В 15.00 мск перші 4 машини заїхали безпосередньо на лінію митного контролю», - сказав співрозмовник.

Він уточнив, що російські митники, спільно з українськими колегами, проведуть щодо них митні операції. Після цього машини будуть проходити прикордонний контроль.