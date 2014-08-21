Українців без Криму нарахували 43 мільйони

Порівняно з червнем показник чисельності українців не змінився.

Згідно з повідомленням, найбільш густонаселеними є Донецька область – 4,3 млн. жителів, Дніпропетровська область – 3,2 млн. жителів, Харківська область – 2,7 млн. жителів, Львівська область – 2,5 млн. жителів, Одеська область – 2,3 млн. жителів, Луганська область – 2,2 млн. жителів. Найменше населеною є Чернівецька область, де проживає 908 тис. чоловік. У Києві проживає 2,8 млн. громадян.

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Як повідомляв УНІАН, поточний показник чисельності населення України є історично мінімальним за останні роки. У географічному розрізі в містах проживає 29,7 млн. чоловік, а в селах - 13,9 млн.