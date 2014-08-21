Питання надання НАТО військової допомоги Україні ще буде обговорюватися - депутат Бундестагу

Про це в коментарі "Сегодня" розповів депутат німецького Бундестагу, голова українсько-німецької міжпарламентської групи Карл-Георг Вельман.

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"Це була пропозиція глави українського МЗС Павла Клімкіна. Це питання ще буде обговорюватися. Не було офіційної негативної відповіді на його прохання. Поки я не можу сказати, яку саме допомогу може отримати Україна і коли це питання буде обговорюватися в ЄС - це конфіденційна інформація. Ми чекаємо саміту НАТО в Британії на початку вересня. Питання надання військової допомоги Україні там буде обговорюватися. Але мова йде не про військову допомогу Німеччини, а про допомогу всіх країн-членів ЄС і НАТО", - сказав нам Вельман.

Відповідаючи на питання про майбутній візит Ангели Меркель 23 серпня в Київ, депутат Бундестагу не заперечував, що Меркель буде готувати Порошенка до переговорів з Володимиром Путіним, які пройдуть 26 серпня в Мінську. "Я так думаю, вона (Меркель - Авт.) висловить свою підтримку: нам потрібно політичне рішення кризи і послати чіткий меседж (Росії - Авт.), що Україна повинна сама вирішувати свою долю на шляху до зближення з ЄС", - вважає депутат Бундестагу.

За його словами, перше, що повинна зробити Росія - припинити підтримку сепаратистів на сході України зброєю і солдатами. "І тільки тоді ми зможемо говорити про подальші політичні рішення. Ми постійно закликаємо Путіна припинити підтримку сепаратистів і припинити нарощувати військову присутність біля кордонів з Україною. Поки Росія хоче заморозити конфлікт. Але ми не хочемо другого Придністров'я (у Донбасі - Авт.). Якщо конкретних дій з боку Росії не буде, ми будемо посилювати санкції", - підсумував Карл-Георг Вельман.