НАТО і Євросоюз не нададуть Україні військову допомогу

Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Олександр Стубб, повідомляє yle.fi. Він сказав, що відповісти на прохання міністра закордонних справ України Павла Клімкіна про військову допомогу неможливо. "Це неможливо ні з боку НАТО, тому що Альянс надає військову допомогу тільки своїм членам, і це добре відомо, ні з боку ЄС, якому не вистачає потужностей, щоб забезпечити таку підтримку", - сказав Олександр Стубб.

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За його словами, ключовим питанням є тверде забезпечення перемир'я. Чи готові проросійські сепаратисти в східній Україні до припинення вогню - це "питання на тисячу євро", - зазначив він, додавши, що поки переговори з цього питання не принесли плодів.

Фінський прем'єр-міністр зазначив, що Росія і Євросоюз переживають затяжний період шатких відносин. Війна 2008 року в Грузії і криза в Україні продемонстрували, що Росія також готова використовувати силу, щоб підкріпити свою політику, зазначив він підкресливши, що цю ситуацію потрібно змінювати.

"Це в наших інтересах, щоб стіни між Росією і Заходом були як можна нижчі. Це те, до чого потрібно прагнути, однак, на жаль, ми ще далекі від досягнення цієї мети ", - резюмував він.

Нагадаємо, в Берліні міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Євросоюз і НАТО повинні знайти сили, щоб надати військову допомогу Україні.