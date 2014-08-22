РФ має домовитись із терористами про безпеку гуманітарного конвою - Держдеп США

Державний департамент Сполучених штатів Америки вважає, що бойові дії на сході України можна припинити без ухвалення окремої заяви Ради Безпеки ООН за умови, якщо підтримувані Росією сепаратисти погодяться на це.

Про це сказала представник Держдепу Марі Харф на останньому брифінгу у Вашингтоні, повідомляє прес-служба відомства.

"Що стосується Ради Безпеки ООН, то я не маю деталей на цю тему, але ми думаємо, що сепаратисти можуть це зробити самі без Радбезу", - сказала вона.

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Харф відзначила, що українська сторона підтвердила свою готовність припинити бойові дії, але "сепаратисти продовжують стріляти та вести бойові дії", сказала вона.

Вчора Росія звернулася до Ради Безпеки ООН із закликом ухвалити спеціальну заяву про припинення вогню на сході України, аби доставити підготовлений нею "гуманітарний конвой" для мешканців Донбасу. Вчора Україна розпочала контроль перших російських вантажівок із «гуманітаркою».

Українська влада вважає, що Росія може використати направлення нею гуманітарної допомоги для провокацій, котрі можуть навіть дати привіт їй вести свої війська на українську територію під виглядом "миротворців".

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Росія, котра всупереч численним доказам того, що вона підтримує сепаратистів зброєю та бойовиками, називає такі очікування "абсурдними".

У червні цього року українська влада вже оголошувала одностороннє припинення вогню на Донбасі, котре, однак, не підтримали бойовики, котрі продовжували вбивати українських військових.