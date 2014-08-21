Україна розпочала оформлення російського гуманітарного вантажу - Лисенко

Про це у коментарі УНІАН повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

"Прикордонники і митники розпочали оформлення вантажу", - сказав він.

Лисенко додав, що цей процес розпочався о 14.15.

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня Росія заявила, що направляє «гуманітарну допомогу» для жителів Донецької і Луганської областей.

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16 серпня Україна визнала відправлений з Росії вантаж гуманітарною допомогою. Було узгоджено, що розподілом допомоги для жителів Донбасу, які перебувають у зоні АТО, займатиметься Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Разом з тим представник МКЧХ Паскаль Кютта заявив, що головна проблема, яка стосується подальшої долі конвою, полягає в отриманні гарантій безпеки від усіх сторін конфлікту.

Українська влада, а також лідери західних країн не виключали вторгнення Росії в Україну під приводом гуманітарної допомоги, або ж провокацій із цим вантажем.

20 серпня МЗС Росії заявило, що РФ «зробила все можливе» для забезпечення безпеки проходження гуманітарного конвою для жителів Донбасу.

Водночас МЗС України заявив, що українська сторона без зволікань розпочне процедуру оформлення російського гуманітарного вантажу, як тільки отримає остаточне підтвердження від Міжнародного комітету Червоного Хреста про готовність доставити вантаж до місця призначення.