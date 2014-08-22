У Мюнхені вандали поглумилися над меморіальною дошкою провідникам ОУН

Про це повідомляє Українська інформаційна служба.

«Організація українських націоналістів вважає акт вандалізму, який стався в Мюнхені на фасаді будинку на Цеппелінштрассе, 67, яскраво вираженим політичним злочином. Це цинічний глум над світлою пам’яттю Ярослава і Слави Стецьків», – зазначив голова ОУН (б) Стефан Романів.

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Він наголосив, що «цей злочин не може лишитися безкарним».

«Екстремістська злочинна діяльність антиукраїнських сил останнім часом значно активізувалася не лише в Україні, але й за її межами. Зокрема, нещодавно вандали обмалювали гидкими написами та нацистською символікою українську церкву в Австралії, намагалися зруйнувати могилу провідника ОУН Степана Бандери в Мюнхені, а ось тепер поглумилися над меморіальною дошкою Стецькам», – зауважив Романів.