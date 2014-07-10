Львівська міськрада вимагає знову присвоїти звання "Герой України" Бандері та Шухевичу

Відповідне звернення до президента Петра Порошенка було прийнято депутатами сьогодні на пленарному засіданні Львівської міськради.

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У зверненні зазначається, що "незаконними і протиправними рішеннями Вищого адміністративного суду України (ВАСУ), який пішов на поводу тих агентів Кремля, які засідали у вищих ешелонах української влади, Степан Бандера і Роман Шухевич юридично були позбавлені звань "Герой України". Очевидно, що рішення про скасування відповідних указів президента суд тоді прийняв за вказівкою Банкової на догоду Путіну і Медведєву".

"Вимагаємо від президента України Петра Порошенка повторно видати укази про присвоєння Степану Бандері і Роману Шухевичу звання "Герой України". Цим ви підтвердите, що є самостійним президентом незалежної української держави, за яку боролися і віддали свої життя провідник Організації українських націоналістів (ОУН) Степан Бандера і головнокомандувач Української повстанської армії (УПА) Роман Шухевич", - йдеться у зверненні депутатів міської ради Львова.

Нагадаємо, 12 жовтня 2007 року тодішній президент Віктор Ющенко своїм указом присвоїв звання "Герой України" головнокомандувачу УПА Роману Шухевичу, а 20 січня 2010 року - лідеру ОУН Степану Бандері.

2 квітня 2010 року Донецький окружний адміністративний суд визнав незаконними укази президента про присвоєння Роману Шухевичу і Степану Бандері звань «Герой України». 23 червня 2010 року Донецький апеляційний адміністративний суд також визнав незаконними ці укази. Рішення суду першої інстанції було прийнято за позовом професора Донецького університету Анатолія Соловйова.

Потім колегія суддів ВАСУ своїми постановами відмовила у допуску до провадження Верховного суду України заяв (серед авторів заяв був колишній президент Віктор Ющенко) про перегляд двох ухвал ВАСУ від 2 серпня 2011 року, якими було визнано законність рішень донецьких судів.

12 жовтня 2011 року ВАСУ остаточно відмовив у перегляді справ про незаконність присвоєння звання "Герой України" головнокомандувачу УПА Роману Шухевичу і лідеру ОУН Степану Бандері.