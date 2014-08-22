В Іловайську воюють кадрові російські військовослужбовці - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

Читайте такожСеменченко: в Іловайську воюють взводи кадрових офіцерів РФ«Тривають бої за Іловайськ. За оперативною інформацією, на боці бойовиків воюють кадрові російські військові», - зазначив він.

Крім того, за словами Лисенка, в обласній лікарні Луганська на лікуванні перебувають декілька поранених військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації.

Раніше в РНБО повідомили, що в Лутугинському районі Луганської області захопили російську бронемашину БМД-2 бортовий номер 275, зі складу 1-ї парашутно-десантної роти в/ч 74268 Псковської повітряно-десантної дивізії.