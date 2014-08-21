Військовий журналіст показав захоплену на Донбасі російську БМД-2 (фоторепортаж)

Про це військовий журналіст Роман Бочкала написав в соцмережі.

"Фотопідтвердження того, що було сказано вчора про захоплення російської бронемашини БМД-2 в Лутугинському районі Луганської області. Бортовий номер 275, зі складу 1-ї парашутно-десантної роти в/ч 74268, Псковської повітряно-десантної дивізії (комвзводу ст. лейтенант Попов)", - написав журналіст.Читайте такожУ боях за Іловайськ силовики взяли у полон 5 російських десантників - журналіст

Він розповів, що спілкувався з силовиками, які безпосередньо захопили російських десантників.

"Це бійці 24й бригади ЗС та спецпідрозділу "Шторм". Бій відбувся біля с. Георгіївки. Поле бою було всипане блакитними беретами і брикетами локшини "Роллтон". На фотографіях видно бойову машину і кулемет ПКТ, який був на ній встановлений, із зазначенням імені кулеметника - рядового Сурначева Н.Д. Це ж прізвище і ініціали зазначені у журналі вечірньої повірки, а також імена інших бійців російської армії, очевидно, які воюють в Україні. Наприклад, з паспорта Кригина Н.С. випливає, що він із Псковської області, народився в 1994 році. Це говорить про те, що у Путіна проблема з досвідченими рекрутами, раз в бій кидаються молоді необстріляні бійці", - підкреслив Бочкала.

Він також зазначив, що є й інші підтвердження того, що в Україні воюють регулярні війська російських збройних сил. Через соцмережу до нього звернулася дружина одного з військовослужбовців Псковського ВДВ. Вона розповіла, що її чоловіка відправили в Україну нібито на навчання. Після цього зв'язок з чоловіком зникла.Читайте такожНа боці терористів воюють сербські найманці - очевидці

"Від себе додам, що сліз в Росії з кожним днем більше і більше. Псковська дивізія несе втрати. Скоро в Росії підуть цинкові труни не з безіменними найманцями, а з юними синами вітчизни, загиблими незрозуміло за що. І якщо написане жінкою - правда, то це показує особливий цинізм Путіна по відношенню до своїх же громадян. Які можуть бути навчання за кордоном???", - пише журналіст.

Бочкала впевнений, що зібрані докази потрібно негайно продемонструвати послам іноземних держав і передати в міжнародні організації, де їм повинна бути дана належна оцінка.

"Як би нам того не хотілося, але маємо справу з самим справжнім військовим вторгненням. Російська Федерація повинна бути визнана агресором. А громадяни Росії повинні нарешті зрозуміти, хто їм дорожче - рідні і близькі, яких відправляють в Україну на вірну загибель або карлик, який звихнувся і вирішив захопити весь світ", - підкреслив він.