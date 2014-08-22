Порошенко попередив Раду про розпуск найближчим часом. Депутати погодилися

Як передає кореспондент УНІАН, про це по завершенню консультацій в АП повідомив журналістам лідер парламентської фракції УДАР Віталій Ковальчук.

“Всі присутні представники депутатських фракцій зголосилися з приводу того, що вони розуміють, що нова коаліція в парламенті не створена, тому не виключено, що вже 24 серпня президент України Петро Порошенко може скористатись своїм правом про призначення дострокових парламентських виборів. І можна зробити висновок, що такі вибори відбудуться до кінця жовтня цього року”, - сказав Ковальчук.

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Крім того, він повідомив, що на зустрічі обговорювались питання, що ВР сьомого скликання у випадку прийняття президентом рішення про оголошення дострокових парламентських виборів повинна працювати у нормальному штатному режимі до обрання ВР нового скликання.

“Тобто, ми наголошуємо на тому, що 2 вересня ВР розпочне чергову сесію, протягом цієї сесії повинні бути розглянуті декілька принципових питань, щодо яких знайшли порозуміння представники депутатських фракцій разом з Адміністрацією президента, - зазначив Ковальчук.

Він пояснив, що президент України звернувся з приводу того, що необхідно ще раз розглянути питання щодо проведення виборів за пропорційною системою з відкритими списками. А у випадку, якщо все ж таки зміни до виборчого законодавства не знайдуть підтримки в сесійній залі, то принаймні має бути розглянуте питання щодо прийняття рішення щодо можливості внесення змін до меж округів у Луганській та Донецькій областях для того, щоб забезпечити волевиявлення громадян на виборах народних депутатів по мажоритарному округу.

Також Ковальчук поінформував, що на зустрічі з президентом обговорювалося питання про скорочення видатків на виборчу кампанію.

Крім того, на зустрічі наголошувалось на тому, що необхідно розглянути в першочерговому порядку проект бюджету на наступний рік. Зокрема, з 15 вересня розпочинається процес формування бюджету на наступний рік. “Крім того, безумовно, президент запевнив всіх у тому, що у стіни ВР у вересні місяці буде внесено на ратифікацію Угода про асоціацію з ЄС для того, щоб вже в вересні ми встигли надати відповідні вірчі грамоти Брюсселю”, - зазначив Ковальчук.

В контексті сказаного він наголосив, що парламентська фракція «УДАР» підтримує ініціативу президента щодо призначення дострокових парламентських виборів, які, в тому числі, можуть стати кроком до люстрації влади.

“На кожному народному депутатові нинішнього парламенту є провина за прийняття антиконституційних антинародних рішень і тих рішень, які приймалися, в тому числі 16 січня, що призвело до кровопролиття в Києві. Тому, безумовно, наша позиція полягає в тому, що кожен народний депутат повинен стати на суд перед виборцями”, - сказав лідер фракції «УДАР».