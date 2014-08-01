Порошенко пообіцяв українцям дострокові парламентські вибори

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв'ю українським телеканалам.

Порошенко зауважив, що на сьогодні вже запущено механізм дострокових парламентських виборів.

Водночас він висловив задоволення з того приводу, що парламент продемонстрував свою дієздатність.

Президент повідомив, що вчора повів нараду з керівниками фракцій, на якій було домовлено, що дострокові парламентські вибори будуть наближені.

Водночас він зауважив, що це станеться, якщо буде знайдений компроміс, і будуть внесені відповідні законодавчі зміни.

Читайте такожСьогодні відбудеться засідання робочої групи щодо змін до виборчого законодавства - нардеп“У нас немає часу на розкачку. У нас немає часу чекати”, - сказав Порошенко.

Як відомо, чинним законом про вибори народних депутатів передбачено, що дострокові вибори відбуваються за 60 днів після оголошення про розпуск парламенту.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня голова ВР Олександр Турчинов оголосив про припинення діяльності коаліції «Європейський вибір». За словами Турчинова, фракції “УДАР” і “Свобода” заявили про вихід зі складу коаліції та подали відповідні документи з особистими підписами, які підтверджують рішення народних депутатів. Крім того, ще 19 народних депутатів подали заяви про вихід зі складу коаліції.

Фракції «УДАР» і «Свобода» оголосили про вихід із коаліції, щоб дати підстави президенту розпустити нинішній парламент і призначити нові вибори. Як відомо, відповідно до Конституції України, у разі, якщо впродовж 30 днів не буде створена нова коаліція, це дає підстави президенту України розпустити парламент.